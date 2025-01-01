Меню
Другие Люди
Киноафиша Другие Люди

Другие Люди

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Концерт группы «Другие Люди»: Рок-хиты и Киношедевры

21 октября в уютном зале нашего театра вас ждет зажигательный вечер с рок-хитами и мелодиями из известных кинофильмов. Группа «Другие Люди» порадует зрителей уникальным звучанием и высококачественным исполнением.

Время и место

Сбор гостей начнется уже в 21:30, а сам концерт стартует в 22:00. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего праздника!

Что ожидать от вечера?

Группа «Другие Люди» известна тем, что умело сочетает оригинальные композиции с популярными рок-балладами и мелодиями из фильмов. Зрители смогут услышать как классические, так и современные хиты, что сделает вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Группа «Другие Люди» была образована в 2015 году и с тех пор завоевала сердца тысяч поклонников.
  • В своем репертуаре они имеют не только рок-композиции, но и переосмысленные версии известных кинохитов.
  • Концерты группы часто сопровождаются яркими визуальными эффектами и интерактивными элементами.

Не пропустите шанс увидеть выступление группы «Другие Люди»! Мы ждем вас на нашем концерте, где рок и кинематограф объединятся в захватывающее представление.

15 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
22:00 от 800 ₽

