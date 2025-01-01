21 октября в уютном зале нашего театра вас ждет зажигательный вечер с рок-хитами и мелодиями из известных кинофильмов. Группа «Другие Люди» порадует зрителей уникальным звучанием и высококачественным исполнением.
Сбор гостей начнется уже в 21:30, а сам концерт стартует в 22:00. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего праздника!
Группа «Другие Люди» известна тем, что умело сочетает оригинальные композиции с популярными рок-балладами и мелодиями из фильмов. Зрители смогут услышать как классические, так и современные хиты, что сделает вечер незабываемым.
Не пропустите шанс увидеть выступление группы «Другие Люди»! Мы ждем вас на нашем концерте, где рок и кинематограф объединятся в захватывающее представление.