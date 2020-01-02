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Други игрищ и забав
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Киноафиша Други игрищ и забав

Спектакль Други игрищ и забав

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ироничный и трогательный спектакль по рассказам Василия Шукшина

Спектакль, поставленный Сергеем Виноградовым, основан на рассказах Василия Шукшина и раскрывает тонкие и многослойные истории о человеке и обществе. Сочиненные в традициях русской деревенской прозы, эти произведения остаются актуальными и сегодня, особенно в контексте глобализации и перехода от традиционных ценностей к культуре потребления. Через образы шукшинских героев — людей, оказывающихся на перепутье между сельской жизнью и городом, — спектакль исследует, как изменяется их мышление, мораль и идеалы под влиянием новых обстоятельств.

Тема столкновения с городской реальностью

Виноградов, продолжая свой успешный путь с Театром Гоголя, задает важные вопросы о влиянии урбанизации на личность и её восприятие мира. Герои Шукшина, переезжая в город, сталкиваются с изменением привычек, взгляда на жизнь и культурной среды, в которой они оказываются. Как сохранить свою идентичность в условиях сильных изменений? В этом спектакле — трогательное осмысление того, как человек может измениться, потерять себя, но при этом сохранить что-то важное, сущностное.

Режиссерская интерпретация и концепция постановки

Сергей Виноградов привносит ироничные, но в то же время трогательные нюансы в персонажей Шукшина, подчеркивая человеческие слабости и амбиции. Сдержанная и рефлексивная атмосфера спектакля заставляет задуматься над тем, как мы воспринимаем перемены, как сталкиваемся с ними и как они меняют нас и наше общество.

Режиссер
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
В ролях
Александр Зотов
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Сергей Муравьев
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
2 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
15 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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