Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2000₽
Киноафиша Другая жизнь

Спектакль Другая жизнь

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Елена Яковлева и Константин Юшкевич в пронзительной истории любви на сцене московского Театра Эстрады

Приглашаем вас стать свидетелем пронзительной истории любви, которая случается лишь раз в жизни. Спектакль «Франческа» рассказывает о женщине, живущей размеренной жизнью с мужем и двумя детьми. Но всё меняется, когда около её дома останавливается автомобиль Роберта — фотографа, снимающего окрестные пейзажи для журнала.

Семья Франчески уехала, и она решает помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча становится судьбоносной. Вместе они проводят четыре дня, которые навсегда меняют их жизни. Теперь Франческа стоит перед трудным выбором: остаться преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или рискнуть всем и уехать с Робертом, с которым они мечтали встретиться всю свою жизнь.

Актерский состав

  • Елена Яковлева, народная артистка России
  • Константин Юшкевич

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Роман Самгин
  • Театр: «Ленком Марка Захарова»

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о любви, верности и выборе в жизни. «Франческа» — это история, которая останется в вашем сердце надолго.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Белая уточка
12+
Детский Кукольный
Белая уточка
23 сентября в 19:30 Театр кукол им. Образцова
от 1000 ₽
Мы есть
6+
Детский Музыка
Мы есть
2 августа в 15:00 VS Театр
от 1500 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»
18+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»
9 августа в 19:30 Hilton Moscow Leningradskaya
от 6300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше