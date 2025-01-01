Спектакль Другая жизнь

Елена Яковлева и Константин Юшкевич в пронзительной истории любви на сцене московского Театра Эстрады

Приглашаем вас стать свидетелем пронзительной истории любви, которая случается лишь раз в жизни. Спектакль «Франческа» рассказывает о женщине, живущей размеренной жизнью с мужем и двумя детьми. Но всё меняется, когда около её дома останавливается автомобиль Роберта — фотографа, снимающего окрестные пейзажи для журнала.

Семья Франчески уехала, и она решает помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча становится судьбоносной. Вместе они проводят четыре дня, которые навсегда меняют их жизни. Теперь Франческа стоит перед трудным выбором: остаться преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или рискнуть всем и уехать с Робертом, с которым они мечтали встретиться всю свою жизнь.

Актерский состав

Елена Яковлева, народная артистка России

Константин Юшкевич

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Роман Самгин

Театр: «Ленком Марка Захарова»

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о любви, верности и выборе в жизни. «Франческа» — это история, которая останется в вашем сердце надолго.