Киноафиша Другая жизнь

Спектакль Другая жизнь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Елена Яковлева, Константин Юшкевич и Борис Хвошнянский в пронзительной истории любви

Приглашаем вас на волнующий спектакль «Другая жизнь, который расскажет о судьбоносной встрече двух людей. Это история о любви, которая возникает однажды в жизни и меняет всё. Главная героиня, Франческа, живёт с мужем и детьми на ферме, ведя размеренную и предсказуемую жизнь. Но всё меняется, когда у её дома останавливается автомобиль Роберта — талантливого фотографа, снимающего живописные пейзажи для известного журнала.

Когда муж и дети Франчески уезжают, она решает помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча перерастает в нечто большее — они проводят вместе четыре дня, которые навсегда изменят их судьбы. Франческа стоит перед выбором: остаться верной матери и жене, или рискнуть всем ради любви, о которой они мечтали всю свою жизнь.

Исполнители ролей

В спектакле задействованы:

  • Борис Хвошнянский
  • Елена Яковлева
  • Константин Юшкевич

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

Интересные факты

Спектакль основан на одноимённой книге, которая была тепло принята критиками и зрителями. В постановке особое внимание уделяется эмоциональной составляющей — зрители смогут не только наблюдать за развитием сюжета, но и почувствовать все переживания героев.

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории о любви и выборе! 

В ролях
