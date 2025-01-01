Меню
Другая Пиаф
Спектакль Другая Пиаф

Спектакль Другая Пиаф

18+
Продолжительность 70 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Жана Кокто «Равнодушный красавец»

Жан Кокто, французский драматург и близкий друг Эдит Пиаф, стал вдохновением для этого трогательного представления.

Эдит Пиаф — это не просто символ Франции, но и удивительная личность. О ней говорили: «Франция — это Пиаф!» Она была маленькой, хрупкой, но ей удавалось передавать невероятную душевную силу. Однако за яркими сценическими образами скрывались боль и страдания, которые она переживала в жизни. Бессонные ночи, слезы и успокоительные таблетки стали частями её быта. Пиаф страстно жаждала любви, но часто сталкивалась с предательством и изменами, порой впадая в ощущение полнейшего одиночества.

«Ждать, ждать, ждать! Вечно ждать! Есть от чего сойти с ума!» — эти слова отражают глубокую душевную боль, с которой сталкивалась певица. Спектакль представляет зрителю не только светлую, но и мрачную сторону жизни Пиаф. Сюжет фокусируется на её одиночестве и муках, на её бесконечной готовности прощать, надеяться и вновь и вновь ждать.

Этот моноспектакль — настоящая искренность, крик души, который заставляет задуматься о том, что скрывается за маской известности и успеха. Уникальная интерпретация истории Пиаф позволит зрителям заглянуть в её мир, понять её чувства и переживания.

Спектакль рекомендуем всем любителям театра и тем, кто интересуется жизнью необычных и талантливых личностей.

Купить билет на спектакль Другая Пиаф

В других городах
Январь
28 января среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

Фотографии

Другая Пиаф Другая Пиаф Другая Пиаф Другая Пиаф Другая Пиаф

