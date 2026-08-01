Поэзия и музыка: вечер с EMMA M

Не упустите уникальный литературный проект «Другая Эм», созданный певицей EMMA M, поэтом и композитором. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей слов и музыки.

EMMA M — член Российского союза писателей и автор таких книг, как «Панацея» и «Красота». Она является лауреатом нескольких литературных медалей, в том числе имени Сергея Есенина и Марины Цветаевой. Ее творчество насыщено глубокими чувствами и яркими образами, что сделает этот вечер незабываемым.

В программе — поэзия, звучащая под живые клавиши. Зрители смогут насладиться как любимыми стихами, так и новыми текстами, которые прозвучат со сцены впервые. Совместное проникновение музыки и слова создаст особую атмосферу и позволит каждому почувствовать силу поэзии.

Начало мероприятия в 20:00. Подготовьтесь к вечеру, полному творчества и вдохновения!