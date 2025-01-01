Спектакль Другая Дюймовочка

Спектакль расскажет истории о тех, кто стремится к своей цели, словно стрела, выпущенная из лука. Это не просто мрачные размышления о судьбе, а живые характеры, которые могут быть такими разными. Здесь вы встретите:
Эти судьбы сплетаются в единое полотно, погружая зрителя в мир эмоций и переживаний. Спектакль призван помочь вам задуматься о своей жизни и выборе, который каждый из нас делает.
Мы заботимся о комфорте наших зрителей. Обратите внимание, что после начала спектакля вход в зал будет закрыт. Опоздавшие, к сожалению, не смогут попасть внутрь — билеты станут недействительными.
Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем билет.