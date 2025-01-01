Меню
Другая Дюймовочка
Спектакль Другая Дюймовочка

Продолжительность 3 часа (без антракта)

О спектакле

Спектакль о поисках смысла и предназначения

Спектакль расскажет истории о тех, кто стремится к своей цели, словно стрела, выпущенная из лука. Это не просто мрачные размышления о судьбе, а живые характеры, которые могут быть такими разными. Здесь вы встретите:

  • Тех, кто верит в свою правоту.
  • Тех, кто заблудился на жизненном пути.
  • Тех, кто испытывает гнев и тех, кто полон доброты.
  • Тех, кого терзает страх, и тех, кто идет вперед без опасений.
  • Легких и уверенных, а также тех, кто прячет слезы за колючей броней.

Эти судьбы сплетаются в единое полотно, погружая зрителя в мир эмоций и переживаний. Спектакль призван помочь вам задуматься о своей жизни и выборе, который каждый из нас делает.

Важно знать

Мы заботимся о комфорте наших зрителей. Обратите внимание, что после начала спектакля вход в зал будет закрыт. Опоздавшие, к сожалению, не смогут попасть внутрь — билеты станут недействительными.

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем билет.

Режиссер
Разия Хасанова
В ролях
Елизавета Яковенко
Диляра Есмагамбетова
Жамиля Жуман
Диана Самыкен
Эмиль Альбеков

Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
23 декабря вторник
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 11200 ₽

