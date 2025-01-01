Спектакль Другая Дюймовочка

Спектакль о поисках смысла и предназначения

Спектакль расскажет истории о тех, кто стремится к своей цели, словно стрела, выпущенная из лука. Это не просто мрачные размышления о судьбе, а живые характеры, которые могут быть такими разными. Здесь вы встретите:

Тех, кто верит в свою правоту.

Тех, кто заблудился на жизненном пути.

Тех, кто испытывает гнев и тех, кто полон доброты.

Тех, кого терзает страх, и тех, кто идет вперед без опасений.

Легких и уверенных, а также тех, кто прячет слезы за колючей броней.

Эти судьбы сплетаются в единое полотно, погружая зрителя в мир эмоций и переживаний. Спектакль призван помочь вам задуматься о своей жизни и выборе, который каждый из нас делает.

Важно знать

Мы заботимся о комфорте наших зрителей. Обратите внимание, что после начала спектакля вход в зал будет закрыт. Опоздавшие, к сожалению, не смогут попасть внутрь — билеты станут недействительными.

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа, и мы вернем деньги или перенесем билет.