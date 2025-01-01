Спектакль Друг мой

Новая пьеса Константина Стешика на сцене театра «Суббота»

Театр «Суббота» представляет свою первую постановку пьесы Константина Стешика, яркого представителя белорусской драмы новой волны. Стешик — автор, чьи работы отмечены множеством наград на престижных драматургических конкурсах России, таких как «Евразия», «Любимовка», «Первая читка» и «Ремарка». Это стоит учитывать зрителям, стремящимся увидеть новое слово в театральном искусстве.

О пьесе «Друг мой»

Пьеса «Друг мой» — современная экзистенциальная притча, выполненная в жанре роуд-муви. Сюжет разворачивается вокруг двух друзей, которые ночью выходят в обычный двор и попадают в череду странных и опасных приключений. Эти испытания трансформируются в поединок двух мировоззрений.

Философские глубины и новые форматы

На первый план в спектакле выходят важные вопросы: выбор, сострадание и выживание. Эти темы будут интересны зрителям, увлечённым глубокими философскими размышлениями и необычными формами театра.

Не пропустите уникальную возможность увидеть одну из свежих работ Константина Стешика на сцене театра «Суббота»!