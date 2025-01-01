Спектакль «Невидимого театра» — это постановка по пьесе известного белорусского драматурга Константина Стешика, который в своих работах мастерски исследует человеческую натуру. Его тексты пронизаны глубокими размышлениями о человеке, и этот спектакль не исключение.
Жанр спектакля обозначен как «сокровенный разговор». Это значит, что зрители станут свидетелями откровенных и искренних диалогов двух друзей, которые обсуждают самые важные и порой болезненные темы наедине с собой.
История простая: два закадычных приятеля, у которых, кажется, нет никого, кроме друг друга, решают ночью выйти на улицу, чтобы закурить сигарету. Один из них тянет другого за собой. На первый взгляд, это выглядит банально и скучно. Однако именно в этой простоте скрываются глубокие истины и неожиданные повороты.
