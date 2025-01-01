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Друг мой
Киноафиша Друг мой

Спектакль Друг мой

Постановка
Челябинский Молодежный театр 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О поисках смысла существования по пьесе Константина Стешика

В новом спектакле «Два друга» два героя отправляются в ночное путешествие за сигаретами. Холодный и тёмный город становится сценой для их неожиданных встреч и глубоких размышлений. В каждом диалоге звучат не только слова, но и внутренние монологи, которые поднимают вопросы о смысле жизни и одиночестве.

Сюжет и философия

На улицах, окутанных туманом, герои сталкиваются с таинственными незнакомцами. Каждый из них ищет ответ на вопрос о значении отношений и своего места в мире. Режиссёр Артём Устинов подчёркивает: «Для меня слова "мой друг" – не пустой звук. Это реальный человек, почти часть меня самого». Он считает, что основная тема пьесы заключается в взаимоотношениях с собственным «Я», что делает её особенно актуальной для современного зрителя.

Персонажи и их мир

Герои спектакля – это не просто два друга, а отражение каждого из нас, кто однажды вышел за пределы дома в поисках чего-то больше, чем просто сигареты. Их нелепые и забавные, угрожающие и беспомощные поступки вызывают глубокий отклик и заставляют задуматься о собственных переживаниях и страхах.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие талантливые артисты и творческая команда. Художник по свету – Денис Солнцев, который создал уникальную атмосферу ночного города, усиливающую напряжение и эмоциональную насыщенность происходящего на сцене.

Не упустите возможность увидеть «Два друга» – спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть человеком в мире, полном одиночества и чужих душ.

Режиссер
Артем Устинов
В ролях
Дмитрий Хозин
Антон Ремезов
Александр Зайцев
Артем Прокудин
Елена Исаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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18:30 от 500 ₽
Челябинск, 24 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 500 ₽

Фотографии

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