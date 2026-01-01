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Друг мой Пушкин!
Киноафиша Друг мой Пушкин!

Друг мой Пушкин!

6+
Возраст 6+

О выставке

Встречи о великом поэте: Александр Пушкин с новой стороны

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоятся увлекательные встречи, организованные при поддержке Культурного центра им. А. С. Пушкина (г. Казань). Эти события позволят взглянуть на личность Александра Сергеевича Пушкина с неожиданной стороны, раскрывая его интересы и пристрастия, а также представив уникальную карту его жизни.

Нерассказанные истории и дружба

На встречах зрители смогут узнать о друзьях Пушкина и его таланте как друга. Прозвучат романсы на стихотворения великого поэта и его современников, что добавит эмоций и глубины обсуждаемым темам.

Пушкин: не только поэт

Слегка заглянув в личную жизнь Александра Сергеевича, участники смогут увидеть его как человека, а не только как великого писателя. В рамках встреч будет представлена карта его жизни, которая, возможно, будет включать географические, звёздные и даже игральные элементы.

 

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В других городах
Октябрь
24 октября суббота
11:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
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