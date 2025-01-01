Спектакль Дрозд фрау Майер

Спектакль о новом взгляде на мир

Фрау Майер постоянно переживает из-за мелочей: оторванных пуговиц, недостатка изюма в кексе или даже возможности, что самолет упадет в её огород. Но однажды её мир переворачивается, когда в саду за домом она находит беззащитного дрозденка.

Новая забота и изменения

С этим дрозденком Фрау Майер сталкивается с настоящей заботой, ведь птенец учится летать, и вместе с его прогрессом изменяется и её жизнь. Спектакль показывает, как неожиданные события могут изменить наше восприятие мира и добавить новых красок в повседневность.