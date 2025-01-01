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Дрозд фрау Майер
Киноафиша Дрозд фрау Майер

Спектакль Дрозд фрау Майер

Постановка
Большой театр кукол 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль о новом взгляде на мир

Фрау Майер постоянно переживает из-за мелочей: оторванных пуговиц, недостатка изюма в кексе или даже возможности, что самолет упадет в её огород. Но однажды её мир переворачивается, когда в саду за домом она находит беззащитного дрозденка.

Новая забота и изменения

С этим дрозденком Фрау Майер сталкивается с настоящей заботой, ведь птенец учится летать, и вместе с его прогрессом изменяется и её жизнь. Спектакль показывает, как неожиданные события могут изменить наше восприятие мира и добавить новых красок в повседневность.

Режиссер
Дарья Левингер
В ролях
Елизавета Фалилеева
Алексей Егоров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дрозд фрау Майер

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