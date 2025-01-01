Спектакль «Древо жизни»: Путешествие в мир поэзии Расула Гамзатова

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Древо жизни» актера театра и кино Керима Магомедова, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Творчество, ставшее классикой

Расул Гамзатов — это «зеркало времени», отражающее глубину и красоту человеческой души. Родившись в горном Дагестане, он завоевал популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Стихи Гамзатова издавались большими тиражами и звучали со сцен в исполнении замечательных актеров, таких как Олег Табаков и Михаил Ульянов.

Музыка и поэзия в одном исполнении

Многие произведения Гамзатова легли в основу известных песен, которые исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и другие знаменитые исполнители. Композиторы, такие как Раймонд Паулс и Александра Пахмутова, создавали музыку к его стихам. Легендарная песня «Журавли», исполненная Марком Бернесом, облетела весь мир и стала символом вечной памяти.

О спектакле и артисте

Спектакль Керима Магомедова — это не просто декламация стихов. Это погружение в мир Гамзатова, в его философию и любовь к родному языку. Зрители смогут услышать песни на семи языках народов России, что создаст уникальную атмосферу взаимопонимания и единства.

Атмосфера общения и уюта

Каждый билет включает сладкий фуршет в уютной гостиной с общением с артистами за круглым столом. Не упустите возможность воспользоваться традицией Артстандарта — приносить с собой любимые напитки и угощения. Это создаст теплую и непринужденную атмосферу, где зрители смогут поделиться своими впечатлениями.

Не пропустите этот незабываемый вечер, посвященный жизни и творчеству великого поэта!