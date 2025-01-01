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Билеты от 300₽
Киноафиша Древняя магия органа

Древняя магия органа

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
А. Шостакович, Г. Свиридов. Хоровая капелла России им А.А. Юрлова, Г. Дмитряк
28 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень
12+
Неоклассика
Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень
17 сентября в 20:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Олег Погудин. Народная песня
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Эстрада Фолк
Олег Погудин. Народная песня
31 января в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2500 ₽
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