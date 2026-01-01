Выставка "История Омского Прииртышья". Средневековый быт

Выставка в музее предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей Омского Прииртышья через призму археологических находок. Посетители смогут узнать, какие люди первыми, 14,5 тыс. лет назад, обосновались на данной территории, а также узнать о их жилищах, охоте и орудиях труда.

Каменный и бронзовый века

Экспозиция охватывает несколько исторических периодов. В первом разделе посетители познакомятся с верованиями людей каменного века, а также увидят орудия, используемые первобытными охотниками.

Во втором разделе, посвященном бронзовому веку (XXXV/XXXIII–XIII/XI вв. до н. э.), представлены инструменты древних литейщиков и великолепные металлические изделия: копья, серпы и топорики-кельты, которые стали результатом мастерства своих создателей.

Погребальные обряды и средневековье

Не менее интересным является раздел, посвященный погребениям и погребальным обрядам древности. Здесь воссоздано захоронение кимакского воина эпохи раннего средневековья (VI-IX вв. н.э.), которое было обнаружено в 2004 году в районе вокзала пригородных путей сообщения.

Также представлен раздел раннего железного века (IX/VII вв. до н. э.–I вв. н. э.), где рассказано о жизни племен саргатской и кулайской археологических культур. Особое внимание уделено "жемчужине" коллекции — кулайскому культовому литью в виде птиц, животных и людей.

Воссоздание исторического быта

Посетители смогут оценить атмосферу средневекового быта, увидев реконструкцию полуземлянки с воссозданным интерьером, что добавляет дополнительный контекст к исследуемым эпохам.

История Сибирского ханства

Завершают экспозицию разделы о государстве сибирских татар — Сибирском ханстве, а также о первых русских поселенцах на территории нашего края. Здесь можно узнать об истории Искера — столицы Сибирского ханства, и Тары — первого русского города на территории Среднего Прииртышья.