Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Древняя история Омского Прииртышья
Киноафиша Древняя история Омского Прииртышья

Древняя история Омского Прииртышья

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка "История Омского Прииртышья". Средневековый быт

Выставка в музее предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей Омского Прииртышья через призму археологических находок. Посетители смогут узнать, какие люди первыми, 14,5 тыс. лет назад, обосновались на данной территории, а также узнать о их жилищах, охоте и орудиях труда.

Каменный и бронзовый века

Экспозиция охватывает несколько исторических периодов. В первом разделе посетители познакомятся с верованиями людей каменного века, а также увидят орудия, используемые первобытными охотниками.

Во втором разделе, посвященном бронзовому веку (XXXV/XXXIII–XIII/XI вв. до н. э.), представлены инструменты древних литейщиков и великолепные металлические изделия: копья, серпы и топорики-кельты, которые стали результатом мастерства своих создателей.

Погребальные обряды и средневековье

Не менее интересным является раздел, посвященный погребениям и погребальным обрядам древности. Здесь воссоздано захоронение кимакского воина эпохи раннего средневековья (VI-IX вв. н.э.), которое было обнаружено в 2004 году в районе вокзала пригородных путей сообщения.

Также представлен раздел раннего железного века (IX/VII вв. до н. э.–I вв. н. э.), где рассказано о жизни племен саргатской и кулайской археологических культур. Особое внимание уделено "жемчужине" коллекции — кулайскому культовому литью в виде птиц, животных и людей.

Воссоздание исторического быта

Посетители смогут оценить атмосферу средневекового быта, увидев реконструкцию полуземлянки с воссозданным интерьером, что добавляет дополнительный контекст к исследуемым эпохам.

История Сибирского ханства

Завершают экспозицию разделы о государстве сибирских татар — Сибирском ханстве, а также о первых русских поселенцах на территории нашего края. Здесь можно узнать об истории Искера — столицы Сибирского ханства, и Тары — первого русского города на территории Среднего Прииртышья.

Купить билет на выставка Древняя история Омского Прииртышья

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
26 февраля четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
27 февраля пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
28 февраля суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
1 марта воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
2 марта понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
3 марта вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
4 марта среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
5 марта четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
6 марта пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
7 марта суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
8 марта воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
9 марта понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
10 марта вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
11 марта среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
12 марта четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
13 марта пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
14 марта суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
15 марта воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
16 марта понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
17 марта вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
18 марта среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
19 марта четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
20 марта пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
21 марта суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
22 марта воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а

В ближайшие дни

Этническая панорама Сибири
0+
Естественно-научные Исторические выставки
Этническая панорама Сибири
3 марта в 10:00 Омский историко-краеведческий музей
Билеты
Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей
0+
Исторические выставки Классическое искусство
Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей
4 марта в 19:00 Омский историко-краеведческий музей
от 250 ₽
Этническая панорама Сибири
0+
Естественно-научные Исторические выставки
Этническая панорама Сибири
22 марта в 10:00 Омский историко-краеведческий музей
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше