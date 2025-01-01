Концертная программа «Dream a little dream» в Планетарии

Готовьтесь погрузиться в атмосферу мечты под завораживающие мелодии! Концертная программа «Dream a little dream» предлагает уникальную возможность насладиться избранной коллекцией джазовых мелодий и популярных композиций в джазовых аранжировках.

Состав исполнителей

На сцене выступят талантливые музыканты:

Мария Савостина (вокал)

Евгений Старков (вокал)

Валерия Юнкинд (саксофон)

Роман Шестаков (гитара)

Максим Аргудяев (ударные)

Каждый из них создаст невероятную атмосферу музыкальной свободы, позволяя зрителям насладиться вечеринкой в ритме джаза.

Программа вечера

В этот волнующий вечер звучат хиты джазовой классики, среди которых:

«Fly me to the moon» – Барт Ховард

«Dream A Little Dream of Me» – Фабиан Андре и Уилбур Швандт

«Moon River» – Генри Манчини

Также будут исполнены песни из репертуара таких знаменитых исполнителей, как Фрэнк Синатра и Корин Бэйли Рэй.

Специальные эффекты

В завершение программы зрителей ждет изумительное шоу под полнокупольными проекциями космического пространства, которое добавит волшебства в ваше музыкальное путешествие.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием, которое подарит вам волшебные мгновения под завораживающие мелодии под куполом звездного неба.