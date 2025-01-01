Меню
Dream a Little Dream
Киноафиша Dream a Little Dream

Dream a Little Dream

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа «Dream a little dream» в Планетарии

Готовьтесь погрузиться в атмосферу мечты под завораживающие мелодии! Концертная программа «Dream a little dream» предлагает уникальную возможность насладиться избранной коллекцией джазовых мелодий и популярных композиций в джазовых аранжировках.

Состав исполнителей

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Мария Савостина (вокал)
  • Евгений Старков (вокал)
  • Валерия Юнкинд (саксофон)
  • Роман Шестаков (гитара)
  • Максим Аргудяев (ударные)

Каждый из них создаст невероятную атмосферу музыкальной свободы, позволяя зрителям насладиться вечеринкой в ритме джаза.

Программа вечера

В этот волнующий вечер звучат хиты джазовой классики, среди которых:

  • «Fly me to the moon» – Барт Ховард
  • «Dream A Little Dream of Me» – Фабиан Андре и Уилбур Швандт
  • «Moon River» – Генри Манчини

Также будут исполнены песни из репертуара таких знаменитых исполнителей, как Фрэнк Синатра и Корин Бэйли Рэй.

Специальные эффекты

В завершение программы зрителей ждет изумительное шоу под полнокупольными проекциями космического пространства, которое добавит волшебства в ваше музыкальное путешествие.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием, которое подарит вам волшебные мгновения под завораживающие мелодии под куполом звездного неба.

Купить билет на концерт Dream a Little Dream

