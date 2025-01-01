Готовьтесь погрузиться в атмосферу мечты под завораживающие мелодии! Концертная программа «Dream a little dream» предлагает уникальную возможность насладиться избранной коллекцией джазовых мелодий и популярных композиций в джазовых аранжировках.
На сцене выступят талантливые музыканты:
Каждый из них создаст невероятную атмосферу музыкальной свободы, позволяя зрителям насладиться вечеринкой в ритме джаза.
В этот волнующий вечер звучат хиты джазовой классики, среди которых:
Также будут исполнены песни из репертуара таких знаменитых исполнителей, как Фрэнк Синатра и Корин Бэйли Рэй.
В завершение программы зрителей ждет изумительное шоу под полнокупольными проекциями космического пространства, которое добавит волшебства в ваше музыкальное путешествие.
Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием, которое подарит вам волшебные мгновения под завораживающие мелодии под куполом звездного неба.