Dramma
Билеты от 2500₽
Киноафиша Dramma

Спектакль Dramma

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль DRAMMA: Путешествие в Глубины Человеческой Души

На сцене разверзнется вселенная, в которой обычные люди сталкиваются со своими страхами и темными вехами истории. Смогут ли они найти в себе силы, чтобы переосмыслить законы внешнего и внутреннего миров и отыскать дорогу к свету?

Нестандартное Переосмысление

DRAMMA — это не просто пластический спектакль, но и уникальное переосмысление творчества одной из самых известных немецких групп современности. Спектакль выходит далеко за рамки танца, погружая зрителей в глубокие размышления о человеческой природе и судьбе.

Информация о Спектакле

  • Возрастное ограничение: 18+
  • Сбор гостей: 19:30
  • Начало: 20:00
  • Продолжительность: 1 ч 10 мин (без антракта)

Приходите и станьте частью этого уникального театрального опыта, который оставит глубокий след в вашем сердце и разуме!

Купить билет на спектакль Dramma

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
от 2500 ₽

