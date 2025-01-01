Пластический спектакль DRAMMA: Путешествие в Глубины Человеческой Души

На сцене разверзнется вселенная, в которой обычные люди сталкиваются со своими страхами и темными вехами истории. Смогут ли они найти в себе силы, чтобы переосмыслить законы внешнего и внутреннего миров и отыскать дорогу к свету?

Нестандартное Переосмысление

DRAMMA — это не просто пластический спектакль, но и уникальное переосмысление творчества одной из самых известных немецких групп современности. Спектакль выходит далеко за рамки танца, погружая зрителей в глубокие размышления о человеческой природе и судьбе.

Информация о Спектакле

Возрастное ограничение: 18+

18+ Сбор гостей: 19:30

19:30 Начало: 20:00

20:00 Продолжительность: 1 ч 10 мин (без антракта)

Приходите и станьте частью этого уникального театрального опыта, который оставит глубокий след в вашем сердце и разуме!