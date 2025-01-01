Нижегородские и московские артисты читают пьесу Ярославы Пулинович

Ярослава Пулинович — одна из самых ярких современных драматургов России. Родилась в 1987 году в Омске, а детство провела в Салехарде, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске. В 2004 году она поступила на драматургический факультет Екатеринбургского театрального института, где занималась под руководством известного мастера Николая Коляды.

Награды и признание

Ярослава является автором десятка киносценариев, по которым были сняты успешные фильмы, а также более двух десятков пьес, которые завоевали награды на различных драматургических конкурсах. Её ранняя пьеса «Наташина мечта» вошла в десятку лучших пьес начала XXI века, что подтверждает высокий уровень её творчества.

Проект ДРАМА_talk

В рамках проекта ДРАМА_talk состоялись чтения пьес Ярославы Пулинович, среди которых «Я не вернусь» и «Как я стал…», которые поставила заслуженный артист Российской Федерации Елена Фирстова. Кроме того, была показана пьеса «Наташина мечта», режиссёром которой выступил Евгений Цапаев.

Участники показа

В показе примут участие талантливые нижегородские актёры: Фёдор Боровков, Кристина Кондрина, Олег Шапков, а также московская актриса Юлия Казакова. Музыкальное сопровождение обеспечит нижегородский музыкант Иннокентий Харламов. Чтение будет осуществлять режиссёр Лев Харламов.

Не упустите возможность узнать больше о творчестве Ярославы Пулинович и насладиться её пьесами в исполнении замечательных актёров!