Спектакль Драма_talk: русским языком. Читка пьесы Чакчи Фросноккерса «Летают»

Читка и обсуждение пьесы «Летают» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное событие — читку и обсуждение пьесы драматурга Чакчи Фросноккерса «Летают». Постановка состоится под руководством режиссера Дмитрия Маркова, который известен своим глубоким подходом к театральному искусству.

О пьесе

«Летают» — это произведение, вышедшее в 2017 году в одноименном сборнике. В своей пьесе Чакчи Фросноккерс (настоящее имя — Дмитрий Петров) поднимает важные вопросы о масочности и двуличности, присущих нашему миру. Герои пьесы ищут смысл существования в бесконечном потоке человеческой жизни, которая иногда кажется бессмысленной. Это произведение заставляет задуматься о загадках бытия и месте человека в сложной социализации.

О создателях

Чакчи Фросноккерс — не только драматург, но и режиссер, который также является сооснователем и художественным руководителем независимого Малого театра кукол в Санкт-Петербурге. Его работы всегда отличаются оригинальным стилем и необычной подачей материала.

Дмитрий Марков — актёр, режиссёр и педагог, занимает пост главного режиссёра Нижегородского Академического театра кукол. Его опыт и творческий взгляд на пьесу будут способствовать глубокому пониманию содержания и тематики «Летают».

Почему стоит посетить?

Участие в обсуждении позволит вам не только погрузиться в мир театра, но и поделиться своими мыслями о значении человеческого существования. Это возможность встретиться с единомышленниками и расширить свои горизонты в области театрального искусства.

Не упустите шанс узнать больше о «Летают» и насладиться увлекательной беседой о значении масок, которые мы носим в повседневной жизни.