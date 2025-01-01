Проект ДРАМА_talk: между текстом и театром

Приглашаем вас на читку пьесы драматурга Полины Коротыч «Изумрудные глаза» в постановке режиссера Антона Морозова. Это сюрреалистическая история о мальчике Антоне, который в поисках своего заблудившегося дедушки отправляется в загадочный лес.

Сюжет и идеи

В лесу Антон встречает ведьму Мадилину, хранящую в своих кулаках изумрудные глаза. Встреча с волшебницей становится началом увлекательного путешествия, в котором переплетаются русские сказки, коллективные страхи и персональные потери.

Режиссер и драматург

Антон Морозов — талантливый режиссер, окончивший Санкт-Петербургский государственный университет культуры по специальности «режиссура» и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская Андрея Могучего). Он является главным режиссером Саровского театра драмы.

Полина Коротыч — российский драматург и сценарист, получившая магистерскую степень в РГИСИ (мастерская Натальи Скороход). Ее пьесы успешно ставятся в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Ижевска и многих других городах. Работы Полины вошли в шорт-листы престижных конкурсов, таких как Любимовка, Большая и Маленькая Ремарка, Евразия, Первая читка и Молодые люди.