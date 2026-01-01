Тайны и интриги в новой комедии

Представляем вам острую, почти детективную историю, полную неожиданных поворотов. На сцене женщины и мужчины, у которых свои захватывающие планы и тайны. Главными персонажами становятся:

Молодая генеральша , мечтающая о жизни, как в модном романе;

, который может стать и писателем, и героем;

, элегантный аферист, интригующий окружающих своей гувернанткой;

, запутавшийся в собственных желаниях;

, запутавшийся в собственных желаниях; Собака, оказавшаяся ключевой фигурой в судьбах всех героев.

Каждый из этих персонажей вносит свою лепту в сюжет, где серьезные ситуации перемежаются с комическими моментами. Не забудьте захватить пирожки: закусывать и смеяться над перипетиями происходящего вам придется весь вечер!

Актерский состав

На сцене вы увидите:

Анастасия Шилова

Дарья Антонова

Андрей Елисеев

Трофим Самойленко

Кристина Сорокваша

Анна Гунченко

Артем Лопатин

Режиссер и художник

Спектакль поставил Македоний Киселёв, а оформление сценического пространства разработала Настасья Ескина.

Не упустите возможность стать свидетелями этой увлекательной истории, где риск и юмор идут рука об руку.