Спектакль Дракула. У вечности в плену

Мюзикл «Дракула. У вечности в плену» — история о любви и вечности

Образ загадочного вампира в черном плаще, живущего в мрачном замке в горах Трансильвании, будоражит воображение многих поколений. Эта легенда вдохновила сотни фильмов, книг, песен и картин, а его популярность лишь растет. Но мало кто знает, что герой знаменитого романа Брэма Стокера — Влад Дракула — это реально существовавшая историческая фигура.

Исторический контекст

Правитель Валахии (современная Румыния) Влад Дракула Бассараб, известный по прозвищу Цепеш, стал прообразом для создания образа вампира. Создатели мюзикла «Дракула. У вечности в плену» решили воскресить историю этого ужасного правителя, соединив её с сюжетом знаменитого романа о вампире.

Сюжет и концепция

Авторы задали себе вопрос: что было бы, если бы реальный Влад Цепеш стал бессмертным вампиром и дожил до наших дней в своем румынском замке? Как и для чего бы он жил, и чего искал? В результате получилась очень современная и пронзительная история о любви, пронизывающей время.

Творческая команда

Мюзикл стал новым проектом творческой команды, создавшей такие хиты омской сцены, как «Секрет Дориана Грея» и «Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало». На широкой и оснащенной сцене ДК им. Малунцева выступят:

Александр Гончарук

Степан Дворянкин

Олег Берков

Алина Заулицкая

Тимур Муллин

Надежда Московец

Павел Усов

Композитором выступил Андрей Фокин, а художником мультимедиа стал Тимур Ключанский. Автор сценария и режиссер — Ольга Краскова.

Не упустите возможность увидеть эту невероятную историю о любви сквозь вечность на сцене!