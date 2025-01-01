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Дракула. У вечности в плену
Киноафиша Дракула. У вечности в плену

Спектакль Дракула. У вечности в плену

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Дракула. У вечности в плену» — история о любви и вечности

Образ загадочного вампира в черном плаще, живущего в мрачном замке в горах Трансильвании, будоражит воображение многих поколений. Эта легенда вдохновила сотни фильмов, книг, песен и картин, а его популярность лишь растет. Но мало кто знает, что герой знаменитого романа Брэма Стокера — Влад Дракула — это реально существовавшая историческая фигура.

Исторический контекст

Правитель Валахии (современная Румыния) Влад Дракула Бассараб, известный по прозвищу Цепеш, стал прообразом для создания образа вампира. Создатели мюзикла «Дракула. У вечности в плену» решили воскресить историю этого ужасного правителя, соединив её с сюжетом знаменитого романа о вампире.

Сюжет и концепция

Авторы задали себе вопрос: что было бы, если бы реальный Влад Цепеш стал бессмертным вампиром и дожил до наших дней в своем румынском замке? Как и для чего бы он жил, и чего искал? В результате получилась очень современная и пронзительная история о любви, пронизывающей время.

Творческая команда

Мюзикл стал новым проектом творческой команды, создавшей такие хиты омской сцены, как «Секрет Дориана Грея» и «Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало». На широкой и оснащенной сцене ДК им. Малунцева выступят:

  • Александр Гончарук
  • Степан Дворянкин
  • Олег Берков
  • Алина Заулицкая
  • Тимур Муллин
  • Надежда Московец
  • Павел Усов

Композитором выступил Андрей Фокин, а художником мультимедиа стал Тимур Ключанский. Автор сценария и режиссер — Ольга Краскова.

Не упустите возможность увидеть эту невероятную историю о любви сквозь вечность на сцене!

Режиссер
Ольга Краскова
В ролях
Александр Гончарук
Степан Дворянкин
Олег Берков
Алина Заулицкая
Тимур Муллин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 20 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 800 ₽

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