Спектакль «Дракошина история»: волшебство Нового года от Театра Глобус

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий спектакль «Драконина история», который расскажет о маленьком Дракоше, живущем в горах. Этот забавный персонаж ничего не знает о празднике Нового года, но вместе с детьми и родителями он отправляется в увлекательное приключение, чтобы подготовиться к самому волшебному времени года.

Уникальные особенности спектакля

Спектакль реализуется при поддержке Росмолодежи и предлагает уникальный формат взаимодействия с юными зрителями. Он вовлекает детей в сказочный мир, проходя через времена года и открывая новогодние традиции, что делает его отличным вариантом для семейного отдыха.

Кому будет интересно

«Дракошина история» предназначена для детей от 3 до 11 лет и их родителей. Это прекрасная возможность провести время вместе, наслаждаясь театром и рождая волшебные воспоминания о празднике. Не упустите шанс стать частью этого рассказа, который подарит вашим детям радость и вдохновение!