Сказка для взрослых

На первый взгляд, сюжет этой истории кажется простым, как в любой сказке. Красивый и доблестный рыцарь, Ланцелот, должен одолеть злое чудовище, завоевать любовь народа и добиться расположения Эльзы, самой прекрасной девушки в городе.

Сложности победы

Однако жители города давно привыкли к Дракону и боятся нарушить привычный покой. В их глазах Ланцелот несет лишь хаос и угрозу стабильности. Тем не менее у рыцаря находятся союзники, которые помогают ему одержать победу над чудовищем.

Неожиданный итог

Победив Дракона, Ланцелот вскоре сталкивается с новой проблемой: место поверженного тирана занимает Бургомистр, который правит ещё жестче и жестокее своего предшественника.

Смысл истории

Если задуматься, становится ясно: главное — это победить внутреннего Дракона, изменить себя и начать жить по-новому. Только тогда придет время справедливости, истины, мира и добра.