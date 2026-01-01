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Дракон
Киноафиша Дракон

Спектакль Дракон

Постановка
Театр на Покровке 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Сказка для взрослых

На первый взгляд, сюжет этой истории кажется простым, как в любой сказке. Красивый и доблестный рыцарь, Ланцелот, должен одолеть злое чудовище, завоевать любовь народа и добиться расположения Эльзы, самой прекрасной девушки в городе.

Сложности победы

Однако жители города давно привыкли к Дракону и боятся нарушить привычный покой. В их глазах Ланцелот несет лишь хаос и угрозу стабильности. Тем не менее у рыцаря находятся союзники, которые помогают ему одержать победу над чудовищем.

Неожиданный итог

Победив Дракона, Ланцелот вскоре сталкивается с новой проблемой: место поверженного тирана занимает Бургомистр, который правит ещё жестче и жестокее своего предшественника.

Смысл истории

Если задуматься, становится ясно: главное — это победить внутреннего Дракона, изменить себя и начать жить по-новому. Только тогда придет время справедливости, истины, мира и добра.

Режиссер
Геннадий Шапошников
В ролях
Сергей Загребнев
Григорий Мосоянц
Наталия Дербенева
Мария Волкова
Владимир Бадов

Фотографии

Дракон Дракон Дракон Дракон Дракон Дракон
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