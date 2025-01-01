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Дракон
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Спектакль Дракон

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по гениальной пьесе Евгения Шварца

«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?» Спектакль, основанный на пьесе Евгения Шварца, пронизан актуальностью и злободневностью. Он пробуждает широкий спектр эмоций — от ярости до глубокой любви. Это история о нас с вами, о власти и рабстве, о слепоте и беспомощности, а также о силе, способной всё изменить.

Исторический контекст

Пьеса "Дракон" была написана в 1942—1944 годах, во время эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде. Спектакль был одобрен на предварительных просмотрах, однако после первого показа попал под запрет на постановку и не ставился в СССР до 1962 года. Сегодня эта история звучит актуально как никогда.

Не упустите возможность увидеть этот актуальный спектакль, который вызывает глубокие размышления о вечных темах. «Дракон» — это не только театральное представление, но и повод задуматься о важных вопросах современности.

Режиссер
Ольга Иванова
В ролях
Алексей Власов
Таисия Дубовик
Юлия Чебакова
Полина Шпартько
Егор Витязев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
19:00 от 1500 ₽

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