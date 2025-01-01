Спектакль Дракон

Спектакль по гениальной пьесе Евгения Шварца

«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?» Спектакль, основанный на пьесе Евгения Шварца, пронизан актуальностью и злободневностью. Он пробуждает широкий спектр эмоций — от ярости до глубокой любви. Это история о нас с вами, о власти и рабстве, о слепоте и беспомощности, а также о силе, способной всё изменить.

Исторический контекст

Пьеса "Дракон" была написана в 1942—1944 годах, во время эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде. Спектакль был одобрен на предварительных просмотрах, однако после первого показа попал под запрет на постановку и не ставился в СССР до 1962 года. Сегодня эта история звучит актуально как никогда.

Не упустите возможность увидеть этот актуальный спектакль, который вызывает глубокие размышления о вечных темах. «Дракон» — это не только театральное представление, но и повод задуматься о важных вопросах современности.