Фантастическая история с музыкой «Дракон» в Театре имени В.И. Качалова

Театр имени В.И. Качалова приглашает на захватывающую фантастическую историю «Дракон» в двух действиях. Это постановка создана для всех любителей фэнтези и театра с музыкальным сопровождением.

Музыкальное оформление

В спектакле звучат музыкальные темы французского композитора Рене Обрича, которые были обработаны и исполнены инструментальной группой театра. Музыка в сочетании с поэзией создает уникальную атмосферу, способствующую раскрытию сюжета.

Поэты-создатели

В спектакле звучат стихи таких известных авторов, как Джордж Байрон, Роберт Бернс, Фёдор Тютчев, Николай Карамзин, Мирра Лохвицкая и Георгий Иванов. Это произведение объединяет классические тексты с современным театральным искусством.