Спектакль Дракон

Дракон
12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о борьбе с внутренними демонами

В Театральном центре «Энергия» представят увлекательный спектакль, который раскроет внутренние переживания героя, стремящегося победить могучего дракона. Но на пути к победе его ждут не только физические преграды, но и недоверие со стороны горожан, а также ограниченные ресурсы.

Режиссёр Илья Боров создает постановку, в которой участвуют студенты третьего курса специализации «Артист драматического театра и кино» (мастерская А.А. Казакова). Этот спектакль станет находкой для тех, кто ценит психологическую драму и молодежный актёрский талант.

О чем спектакль?

Что значит быть героем? Подвиги и благодарность жителей, спасение прекрасной дамы… Но что делать, когда чудовище оказывается сильным и опытным, а горожане безучастно служат ему? Как справиться с сомнениями и страхом, когда единственными «инструментами» остаются лишь упрямство и благородство? Этот спектакль задает важные вопросы, на которые зрители смогут найти ответы вместе с главным героем.

Возрастное ограничение

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.

Март
13 марта пятница
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 400 ₽

