Постановка по пьесе Евгения Шварца

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Дракон. Возвращение», созданный на основе драматургии Евгения Шварца. Это произведение, вдохновленное режиссурой Марка Захарова, обещает стать незабываемым событием в мире театра.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — вечная борьба добра со злом, актуальная как никогда в наше время. Сложные и изящные диалоги, а также авторские песни, написанные Геннадием Гладковым, добавляют спектаклю глубины и эмоциональности.

Интересные факты

Драматургия Евгения Шварца известна своей иронией и умением поднимать сложные вопросы о человеческой природе.

Режиссер Марк Захаров — лауреат многочисленных театральных премий, его работы всегда привлекают внимание зрителей.

Музыка Геннадия Гладкова создаёт уникальную атмосферу, дополняя визуальное восприятие спектакля.

Одеяние для зрителей

В спектакле звучит фраза: «Лучшее украшение девушки — скромность и прозрачное платьице». Эта мысль отражает не только идеалы героев, но и создает особую атмосферу, которая запоминается надолго.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир искусства, где добро и зло сталкиваются в вечной борьбе!