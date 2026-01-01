Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Дракон. Возвращение», созданный на основе драматургии Евгения Шварца. Это произведение, вдохновленное режиссурой Марка Захарова, обещает стать незабываемым событием в мире театра.
В центре сюжета — вечная борьба добра со злом, актуальная как никогда в наше время. Сложные и изящные диалоги, а также авторские песни, написанные Геннадием Гладковым, добавляют спектаклю глубины и эмоциональности.
В спектакле звучит фраза: «Лучшее украшение девушки — скромность и прозрачное платьице». Эта мысль отражает не только идеалы героев, но и создает особую атмосферу, которая запоминается надолго.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир искусства, где добро и зло сталкиваются в вечной борьбе!