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Дракон. Возвращение
Киноафиша Дракон. Возвращение

Спектакль Дракон. Возвращение

12+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 12+

О спектакле

Новая интерпретация «Дракона» Шварца

Спектакль «Дракон. Возвращение» — это яркая интерпретация классической драмы Евгения Шварца, вдохновленная выдающейся режиссурой Марка Захарова и музыкой Геннадия Гладкова.

Сюжет

На сцене развернется история борьбы добра со злом, актуальная и по сей день. Спектакль наполнен изящными диалогами и авторскими песнями, которые подчеркивают глубину и сложность происходящих событий.

Тема скромности

Одной из ключевых тем спектакля является скромность, представленная в образе главной героини. Как говорит народная мудрость: «Лучшее украшение девушки — скромность и прозрачное платьице». Эта мысль проходит красной нитью через весь спектакль, придавая ему особую значимость.

Приглашаем вас погрузиться в мир, где царят волшебство и вечная борьба между светом и тьмой!

Фотографии

Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение Дракон. Возвращение
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