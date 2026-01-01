Спектакль для детей в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» зрителей ждёт удивительный спектакль, основанный на одноимённой книге петербургской писательницы Юлии Ивановой. Главная героиня, маленькая Цветоша, дочь драконов, обладает уникальным даром: вместо огня она дышит радугой и цветами. Эта необычная особенность вызывает много вопросов и переживаний как у её семьи, так и у знакомых.

Поиск самовыражения

Цветоша, отличающаяся от своих огнедышащих родственников, радуется своей особенности. Однако её родители и окружающие воспринимают этот дар с недоумением и обеспокоенностью. Как оставаться верной самой себе в условиях давления со стороны общества? Эта история затрагивает важные темы самовыражения, принятия и толерантности, что делает её актуальной как для детей, так и для их родителей.

Возрастные рекомендации

Спектакль рекомендован для детей от 3 лет. Он сможет привлечь внимание юных зрителей и их родителей, а также передать важные жизненные уроки о разнообразии и принятии себя.

