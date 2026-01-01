Путешествие в загадочный Китай с Санкт-Петербургским театром марионеток

Санкт-Петербургский театр марионеток имени Е. С. Деммени представляет новую пьесу в двух действиях, основанную на китайских сказках. Это увлекательное представление расскажет о приключениях бедной красавицы, речном драконе и волшебной черепахе, которые перенесут зрителей в мир восточной мифологии.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — история о реке Хуанхэ и её обитателях. Маленькие зрители встретят необыкновенную золотую черепаху и дракона, который ловко маскируется под надутого вельможу. Главной героиней станет прекрасная Юань Мэй, чья судьба переплетется с судьбами этих волшебных существ.

Чудеса китайских сказок

Зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и атмосферой настоящего Китая, где обожают дарить подарки — в данном случае, это чудесные сказки, которые остаются с нами на долгие годы. Каждый спектакль — это возможность прикоснуться к культуре и традициям Востока.