Концерт Драгни в Алматы

Совсем скоро у тебя будет возможность услышать долгожданные хиты и новые треки Драгни! Живой звук, мощная энергия и искренние эмоции — вот что ждет тебя на этом незабываемом концерте.

О исполнителе

Драгни — российский певец и музыкант, ставший популярным благодаря участию в таких шоу, как «Новая звезда» и «Песни». Он также известен как бывший резидент Comedy Club на ТНТ. Его творчество охватывает широкий спектр жанров, а глубокие и жизненные тексты резонируют с аудиторией.

Что ожидать на концерте

На концерте ты сможешь насладиться не только старыми хитами, но и новыми композициями, которые уже завоевали сердца поклонников. Драгни известен своим необычным подходом к музыке и умением создавать атмосферу, полную эмоций и драйва.

Не упусти шанс стать частью этого события и погрузиться в мир музыки, который дарит артист!