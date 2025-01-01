Меню
Драгни
Киноафиша Драгни

Драгни

Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте

Концерт Драгни в Алматы

Совсем скоро у тебя будет возможность услышать долгожданные хиты и новые треки Драгни! Живой звук, мощная энергия и искренние эмоции — вот что ждет тебя на этом незабываемом концерте.

О исполнителе

Драгни — российский певец и музыкант, ставший популярным благодаря участию в таких шоу, как «Новая звезда» и «Песни». Он также известен как бывший резидент Comedy Club на ТНТ. Его творчество охватывает широкий спектр жанров, а глубокие и жизненные тексты резонируют с аудиторией.

Что ожидать на концерте

На концерте ты сможешь насладиться не только старыми хитами, но и новыми композициями, которые уже завоевали сердца поклонников. Драгни известен своим необычным подходом к музыке и умением создавать атмосферу, полную эмоций и драйва.

Не упусти шанс стать частью этого события и погрузиться в мир музыки, который дарит артист!

Купить билет на концерт Драгни

В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Everjazz г. Алматы, ул. Гоголя 40Б
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Не просто новый год
Живая музыка Неоклассика Эстрада
Не просто новый год
29 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Мужской хор «Княжичи»
Живая музыка Эстрада
Мужской хор «Княжичи»
19 декабря в 19:00 Театр «Жас Сахна»
от 5000 ₽
Вечер квартетов Чайковского
Классическая музыка
Вечер квартетов Чайковского
14 декабря в 18:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
