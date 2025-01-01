Dr. Nick. Рок-хиты 20 века

Музыкальное путешествие с Dr. Nick

Американо-российская группа Dr. Nick, образованная в 1994 году, готовит для своих поклонников незабываемый концерт. За три десятилетия существования в её рядах сменилось множество музыкантов из разных стран, однако дух творчества и любви к рок-музыке остаётся неизменным.

Квартет в акустическом формате

На этот раз группа выступит в составе квартета, предавая атмосферу интимности и глубины звучания. Половина программы будет включать акустические версии культовых хитов Pink Floyd, что подарит зрителям новые ощущения и эмоции. Однако не обойдётся и без классики — любимые песни 20 века из репертуара The Doors, J.J. Cale, Eric Clapton, Bob Dylan и The Mamas & The Papas тоже займут своё место в программе.

Состав группы

В квартете примут участие:

Дмитрий Казанцев — гитара, вокал

Даниил Буянов — гитара, вокал

Евгений Глухов — бас-гитара, вокал

Сергей Сорокин — губная гармоника

Не упустите возможность окунуться в мир рок-музыки вместе с Dr. Nick и насладиться великолепным звучанием! Концерт обещает стать настоящим событием для всех ценителей музыки.