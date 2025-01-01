Dr. Nick. Хиты 20 века

Незабываемый вечер с американско-российской группой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в рамках творческого пути американско-российской группы, существующей с 1994 года. За эти 30 лет в коллективе выступали десятки музыкантов из разных стран, и сегодня на сцене вы увидите выдающихся артистов.

Состав группы

Сергей Сорокин – губная гармоника, известный московский харпер, активно выступающий в блюзовых и других жанрах.

– губная гармоника, известный московский харпер, активно выступающий в блюзовых и других жанрах. Евгений Глухов – бас-гитара, вокал; басист, игравший в таких коллективах как Backstage, Crossroads, Moonshine и Cloud Nine.

– бас-гитара, вокал; басист, игравший в таких коллективах как Backstage, Crossroads, Moonshine и Cloud Nine. Ольга Романова – вокал, перкуссия; певица, начавшая свой путь в хоре Sunnyside Singers в 2009 году.

– вокал, перкуссия; певица, начавшая свой путь в хоре Sunnyside Singers в 2009 году. Дмитрий Казанцев – гитара, вокал; московский музыкант с богатым опытом, выступавший в группах White Spirit и Sky Stranger с середины 80-х.

Музыкальный стиль и репертуар

Группа исполняет музыку в разнообразных стилях: соул, рок, фолк, регги, кантри, блюз и ритм-н-блюз. Их уникальный подход включает три голоса и свободный английский язык. Кроме того, музыканты делятся историями о песнях и артистах, что делает каждое выступление особенным.

В программе вы услышите произведения таких легенд, как Rolling Stones, Pink Floyd, Al Green, Stevie Wonder, The Doors, Dire Straits, Bob Dylan, Bob Marley и многих других.

Разнообразие сет-листа

Группа постоянно меняет свой сет-лист, и в репертуаре насчитывается более 1000 песен 20 века. Это гарантирует, что каждый концерт будет уникальным и запоминающимся для зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!