Dr. Markin Band. На орбите Земли
18+
О концерте

Звуки рок-музыки с группой «Докторъ Маркинъ»

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «Докторъ Маркинъ», в составе которой выступает Сергей Владимирович Маркин – один из самых влиятельных и талантливых музыкальных продюсеров в России. Этот самобытный артист стал символом русскоязычной рок-музыки и за свою карьеру создал множество хитов, которые завоевали сердца зрителей.

Сергей Маркин начал свой путь в 1980 году в ансамбле Московского округа ПВО. Далее он проявил себя в таких прославленных коллективах, как ВИА «Здравствуй, песня!», группа «Лабиринт», рок-группа «Август», а также работал с Валерием Леонтьевым в коллективе «Эхо» и с группой Стаса Намина «Цветы». Его песни сегодня звучат как на российском, так и на зарубежном музыкальном рынке, и исполняют их такие звёзды, как Григорий Лепс и Николай Носков.

Энергия и эмоции на Bühne

Живые выступления группы «Докторъ Маркинъ» – это всегда шквал эмоций, драйва и безупречная техника исполнения. Спектакль обещает захватить зрителя с первых минут и оставить незабываемые впечатления.

Не упустите возможность оказаться в центре ослепительного музыкального шоу! Группа, известная своим уникальным стилем и разнообразием музыкальных направлений, готова подарить вам неповторимые мгновения.

16 июня вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

