ДР Александра Петенева. Рви меха-оркестра!
ДР Александра Петенева. Рви меха-оркестра!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Авторский концерт «Рви Меха – Оркестра!»

Приглашаем вас на уникальное событие театрального мира - авторский концерт «Рви Меха – Оркестра!». Это незабываемое представление подарит вам возможность по-новому взглянуть на искусство и музыку в исполнении Бродячей собаки из Новосибирска.

О спектакле

«Рви Меха» - это не просто концерт, а целый спектакль, где музыка и театральное искусство гармонично переплетаются. Группа Bродячая собака известна своим оригинальным подходом к созданию спектаклей, и данное выступление не станет исключением. Искусные музыканты и актёры удивят зрителей своим талантом и креативностью.

Интересные факты

  • Группа Bродячая собака активно экспериментирует с различными жанрами: от театра до перформанса и современного искусства.
  • Выступление «Рви Меха – Оркестра!» было высоко оценено зрителями за его уникальность и эмоциональную насыщенность.
  • В этом концерте звучат не только оригинальные композиции, но и переработанные версии известных произведений, что делает его особенно интересным для широкой аудитории.

Зачем посетить?

Не упустите шанс провести вечер в компании творческих личностей и приобщиться к искусству. «Рви Меха – Оркестра!» — это возможность увидеть, как современное театральное искусство оживает на сцене и дарит зрителям эмоции, которые останутся с вами надолго.

Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 800 ₽

