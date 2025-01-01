Спектакль Дозвониться до дождя

Лирическая комедия по пьесе Мигеля Миуры «Три цилиндра»

Капли проливного дождя звонко барабанят в окна провинциальной гостиницы. Ночь накануне решающих событий: артисты ждут таинственного импресарио, жених и невеста — свадьбы, хозяин гостиницы — новых постояльцев.

Встреча, что меняет всё

Но случайная встреча переворачивает всё с ног на голову, словно стихия за окном. Теперь не отличить артиста от обывателя, импресарио от счастливого жениха.

Надежда на счастье

В шуме дождя, смене ритмов и кружении персонажей на мгновение вспыхнет лучик надежды. Сохранится ли он в водовороте страстей?