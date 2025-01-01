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Дозвониться до дождя
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дозвониться до дождя

Спектакль Дозвониться до дождя

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия по пьесе Мигеля Миуры «Три цилиндра»

Капли проливного дождя звонко барабанят в окна провинциальной гостиницы. Ночь накануне решающих событий: артисты ждут таинственного импресарио, жених и невеста — свадьбы, хозяин гостиницы — новых постояльцев.

Встреча, что меняет всё

Но случайная встреча переворачивает всё с ног на голову, словно стихия за окном. Теперь не отличить артиста от обывателя, импресарио от счастливого жениха.

Надежда на счастье

В шуме дождя, смене ритмов и кружении персонажей на мгновение вспыхнет лучик надежды. Сохранится ли он в водовороте страстей?

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Антон Белов
Андрей Кудзин
Алексей Матошин
Алина Лакомкина
Ольга Авилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1500 ₽

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