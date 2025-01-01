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Дождливым вечером...
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Спектакль Дождливым вечером...

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль - баллада в учебном центре «На Моховом»

Погрузитесь в атмосферу боли и надежды, любви и разлуки вместе со спектаклем-балладой «Дождливым вечером». Это проникновенная история, которая разворачивается на фоне военного времени, наполняя пространство театра воспоминаниями, музыкой и стихами о вечных человеческих чувствах.

О спектакле

Вас перенесут в зал старого кинотеатра, где экран оживет: на нем смешаются кадры из военных фильмов, хроники и образы прошлого. Среди этой живой декорации оживает история любви, надежды и ожидания. Молодые артисты создают повествование, в котором каждый персонаж – это символ переживаний миллионов людей, живших во время войны.

Главный лейтмотив спектакля – ожидание встречи с любимыми, вера в то, что после трагедии снова наступит жизнь. Спектакль звучит как реквием по утраченной молодости, разрушенным судьбам и несостоявшемуся счастью.

Музыка и исполнители

В основу спектакля легли песни и стихи военного времени, наполненные глубокими переживаниями и лиризмом. Юные артисты, студенты второго курса мастерской заслуженного артиста РФ Ивана Благодёра, впервые выходят на большую сцену. Их вокальные способности уже получили признание на межвузовских фестивалях и высокую оценку от таких мастеров, как Алексей Гориболь и Юрий Александров.

Почему стоит посмотреть?

  • История, которая тронет сердце каждого, независимо от возраста.
  • Невероятное сочетание театрального действия, кино и музыки.
  • Уникальная возможность увидеть дебют талантливых студентов, которые впечатляют своим мастерством и искренностью.

«Дождливым вечером» – это не просто спектакль, это живая память о времени, когда любовь и надежда помогали людям переживать самые тяжелые испытания.

В ролях
Режиссёр – Алексей Едошин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
18:00 от 600 ₽

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