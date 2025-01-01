Спектакль-баллада «Дню Победы посвящается» на Новой сцене Александринского театра

«Дню Победы посвящается» — это трогательная спектакль-баллада о войне и любви, основанная на песнях военного времени и стихах середины XX века. Зрители оказываются в зале кинотеатра, где проецируются кадры из фильмов и хроник, напоминающих о тех тяжелых годах.

Сюжет и атмосфера

На сцене молодые артисты создают живую историю, в которой переплетаются трепет и боль, надежда и любовь. Все это происходит на фоне войны, ярко освещая ожидание любимых и надежду на скорую встречу. Пространство спектакля пронизано памятью о том времени, звучит как реквием по всему, что было разрушено: по судьбам людей, по первой любви и по возможности счастливой жизни.

Премьера и исполнители

Премьера спектакля состоялась 27 января 2024 года на сцене Учебного театра на Моховой и была приурочена к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Это стало дебютом на большой сцене для студентов второго курса мастерской заслуженного артиста РФ Ивана Благодёра. Несмотря на свой юный возраст, вокальные способности этих артистов уже получили высокую оценку жюри на нескольких межвузовских фестивалях, а также от таких мастеров, как Алексей Гориболь и Юрий Александров.

Творческая команда

Художественный руководитель: Иван Благодёр

Режиссёр: Алексей Едошин

Не упустите возможность насладиться этой глубокой и трогательной постановкой, которая оставит след в сердце каждого зрителя.