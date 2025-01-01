Спектакль Дождь/ Стоп слово/ Искупление

Спектакли театра современного танца «Воскресенье» на Новой сцене Александринки

«Дождь» — Вдохновение и очищение

Спектакль «Дождь» — это уникальное сочетание буйства и спокойствия, нежности и очищения. Он стал победителем Международного фестиваля современной хореографии «Айседора» и Всероссийского конкурса «Контур», а также лауреатом фестивальной программы Международного фестиваля-конкурса «Новая Лиса».

Хореографом спектакля выступил Денис Чернышов, а в исполнении участвуют талантливые танцовщицы: Светлана Каргаева, Анастасия Кицак, Валерия Махрова, Ольга Соколова, Мария Степанова, Полина Устян и Елизавета Фешина. Руководит проектом Валентина Захарова. Музыку к спектаклю написали Alva Noto и Лидия Пономаренко.

Спектакль погружает зрителя в атмосферу дождя и задаёт вопрос: «А как вы слышите Дождь?»

«Стоп слово» — Границы доверия

«Стоп слово» — это работа о границах доверия между двумя людьми. Через телесные ограничения и возможности танцовщики исследуют коммуникацию и способы выразить свои желания. Стоп-слово становится символом остановки в разговоре, а также проверкой на то, насколько мы умеем говорить о своих чувствах.

Хореография создана Рустамом Нерустамом и Стася Суриковой из Санкт-Петербурга, в исполнении которых зрители увидят глубокую интерпретацию этого диалога. Музыку к спектаклю написал сам Рустам Нерустам. Продолжительность — 15 минут.

«Искупление» — В поисках прощения

«Искупление» — это сольная работа, основанная на древнегреческом мифе о Федре, с авторской адаптацией. Здесь в центре внимания находится внутренняя борьба и страсть, а также стремление к прощению.

Хореографом спектакля выступила Анастасия Уменушкина из Пскова, а единственной исполнительницей — Анастасия Овчинникова, также из Пскова. Продолжительность — всего 5 минут, но за это время зрители смогут ощутить всю мощь человеческих эмоций.

Не упустите возможность увидеть эти захватывающие спектакли и погрузиться в мир современного танца!