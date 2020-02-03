Спектакль по прозе Сергея Довлатова в Театре в Хамовниках

Спектакль «До+вла=тов» представляет собой ироничное и многозначное произведение, основанное на глубокой и безжалостной прозе Сергея Довлатова. Режиссер Родион Овчинников создал уникальную интерпретацию, которая сочетает в себе пронзительность и эпичность. Постановка выполнена выпускниками театральной студии института им. Щукина при театре им. Вахтангова.

Погружение в прошлое и настоящее

Действие спектакля охватывает детство героев, прошедшее на фоне «лихих девяностых». Молодые актеры делятся своими воспоминаниями и открытиями, используя рассказы родителей и дедов о том, как строился коммунизм. Эти истории помогают им осмыслить свое настоящее и задать вопросы о будущем.

Структура спектакля

Спектакль состоит из трех актов, каждый из которых основан на произведении Сергея Довлатова:

1-й акт: «Зона»

«Зона» 2-й акт: «Компромисс»

«Компромисс» 3-й акт: «Заповедник»

Каждое произведение Довлатова раскрывает разные аспекты жизни и внутреннего мира героев, создавая глубокую и многослойную картину. Зрители смогут не только сопереживать персонажам, но и задаться вопросами о своих собственных жизненных выборах.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать значимым событием театрального сезона!