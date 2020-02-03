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До+вла=тов
Билеты от 1000₽
Киноафиша До+вла=тов

Спектакль До+вла=тов

Дипломный капустник по Довлатову 16+
Режиссер Родион Овчинников, Юрий Титов
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по прозе Сергея Довлатова в Театре в Хамовниках

Спектакль «До+вла=тов» представляет собой ироничное и многозначное произведение, основанное на глубокой и безжалостной прозе Сергея Довлатова. Режиссер Родион Овчинников создал уникальную интерпретацию, которая сочетает в себе пронзительность и эпичность. Постановка выполнена выпускниками театральной студии института им. Щукина при театре им. Вахтангова.

Погружение в прошлое и настоящее

Действие спектакля охватывает детство героев, прошедшее на фоне «лихих девяностых». Молодые актеры делятся своими воспоминаниями и открытиями, используя рассказы родителей и дедов о том, как строился коммунизм. Эти истории помогают им осмыслить свое настоящее и задать вопросы о будущем.

Структура спектакля

Спектакль состоит из трех актов, каждый из которых основан на произведении Сергея Довлатова:

  • 1-й акт: «Зона»
  • 2-й акт: «Компромисс»
  • 3-й акт: «Заповедник»

Каждое произведение Довлатова раскрывает разные аспекты жизни и внутреннего мира героев, создавая глубокую и многослойную картину. Зрители смогут не только сопереживать персонажам, но и задаться вопросами о своих собственных жизненных выборах.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать значимым событием театрального сезона!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 декабря
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Уфа, 11 октября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽

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