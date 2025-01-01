Меню
Довлатов
Киноафиша Довлатов

Спектакль Довлатов

16+
Режиссер Петр Жихарев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Довлатов» от Системного Московского Театра

Системный Московский Театр приглашает зрителей на спектакль «Довлатов», который расскажет о сложной и противоречивой любви творческого человека. Главный герой, Сергей Довлатов, писатель, много лет тратит на создание шедевра. Однако, какова судьба его жены, оказавшейся на грани отчаяния, когда «последние сапоги в ломбарде»?

Спектакль не предлагает банальных решений. Вопросы о любви и творчестве поднимаются вместе с душевными переживаниями самого Довлатова. «Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело — слово», — говорит он, оглядываясь на мертвое пространство, где «гибнут надежды, иллюзии, воспоминания». В этом контексте каждый зритель находит для себя что-то близкое и распознает терзания, знакомые каждому.

Оригинальная форма и выразительная игра

В спектакле отсутствуют монтировщики, а все перестановки осуществляют сами актеры, врастая в структуру спектакля. Это создает уникальную атмосферу и позволяет глубже прочувствовать каждую сцену, следуя за монологами и действиями героев.

Лица спектакля

Самые колоритные персонажи ожидают зрителей. В «Довлатове» играют:

  • Сергей Довлатов — Акимов Олег
  • Лена — Деркачёва Мария
  • Михаил Иванович — Дубовенко Владислав
  • Филокартист — Сахаров Александр
  • Натела — Суворова Николетта
  • Потоцкая — Афремова Арина
  • Митрофанова — Галасина Дарина
  • Аврора — Самигуллина Влада
  • Жижина — Тубли Софья

Команда спектакля

Режиссёр — Пётр Сергеевич Жихарев, хореограф — Филипп Воронин. Эта команда создала спектакль, который сочетает атмосферу, юмор и правду жизни, заставляя задуматься о предвзятых иллюзиях и сложностях человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Довлатов» и погрузиться в мир, где любовь и творчество переплетаются, каждый вопрос находит своего зрителя.

КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:30 от 1800 ₽

