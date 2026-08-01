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Довлатов. Соло на чемодане
Киноафиша Довлатов. Соло на чемодане

Спектакль Довлатов. Соло на чемодане

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Записки из чемодана»: комедия о любви и расставаниях по прозе Сергея Довлатова

Постановка по прозе Сергея Довлатова обещает стать увлекательным событием для театральных зрителей. Это история, рассказанная с юмором и надеждой, которая позволит зрителям прожить вместе с героем абсурдные встречи и вспомнить о ностальгии по потерянной родине.

В «Записках из чемодана» оживают такие города, как Нью-Йорк 80-х, Ленинград 70-х и Сыктывкар 60-х. Спектакль исследует сложные темы, переплетая прошлое и настоящее, родину и любовь, потери и счастье. Каждый миг на сцене насыщен ироничными и трогательными моментами, которые делают этот спектакль особенно запоминающимся.

Александр Мицкевич, известный актер, с которым зрители уже могли познакомиться в предыдущих гастролях в Ярославле, представляет свою вторую работу в сотрудничестве с Домом Актера. Мицкевич, в прошлом актёр Александринского Театра, приносит уникальный опыт, сочетая элементы спектакля и откровенного разговора с аудиторией.

Не упустите возможность увидеть это художественное произведение, которое обещает оставить след в сердцах зрителей и заставить задуматься о вечных ценностях.

Режиссер
Александр Мицкевич
В ролях
Александр Мицкевич

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
20:00
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
от 2000 ₽

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