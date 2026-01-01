Оповещения от Киноафиши
Довлатов. Пять углов
16+
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль на основе творчества Довлатова

Спектакль «Довлатов. Пять углов» представляет собой уникальную композицию, созданную на основе рассказов, писем и стихов Сергея Довлатова. Это попытка отразить время, в котором жил и творил писатель, а также его героев.

Название спектакля происходит от ненапечатанного романа Довлатова и обозначает место, где он проживал в Ленинграде в период становления как автора. Для писателя Ленинград стал символом недостижимой мечты, когда он оказался в эмиграции.

В постановке используются письма Довлатова, начиная с его армейских лет и заканчивая последними записями, написанными в Нью-Йорке. Зрители смогут услышать как его стихи, так и три рассказа из циклов «Чемодан» и «Наши». Дополнительно в спектакле звучит голос самого писателя, что придаёт особую атмосферу.

Не упустите возможность соприкоснуться с творчеством одного из самых ярких представителей русской литературы XX века!

Март
Апрель
5 марта четверг
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
16 марта понедельник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
4 апреля суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

