Моноспектакль на основе творчества Довлатова

Спектакль «Довлатов. Пять углов» представляет собой уникальную композицию, созданную на основе рассказов, писем и стихов Сергея Довлатова. Это попытка отразить время, в котором жил и творил писатель, а также его героев.

Название спектакля происходит от ненапечатанного романа Довлатова и обозначает место, где он проживал в Ленинграде в период становления как автора. Для писателя Ленинград стал символом недостижимой мечты, когда он оказался в эмиграции.

В постановке используются письма Довлатова, начиная с его армейских лет и заканчивая последними записями, написанными в Нью-Йорке. Зрители смогут услышать как его стихи, так и три рассказа из циклов «Чемодан» и «Наши». Дополнительно в спектакле звучит голос самого писателя, что придаёт особую атмосферу.

Не упустите возможность соприкоснуться с творчеством одного из самых ярких представителей русской литературы XX века!