Спектакль Довлатов. Пять углов

Довлатов. Пять углов
16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

В Театральной Долине спектакль Антона Шварца по произведениям Сергея Довлатова

Театральная Долина готовит удивительный спектакль, вдохновленный творчеством знаменитого писателя Сергея Довлатова. На сцене будут оживать его письма, стихи и рассказы, а также прозвучит его голос из радиопередач. Это уникальная возможность увидеть, как литературное наследие Довлатова переносится на театральные подмостки.

«Пять углов» — название, полное смысла

Название спектакля связано с незавершенным романом Довлатова «Пять углов», а также с местом, где автор провел свою молодость в Ленинграде. Здесь он начал свою литературную карьеру и черпал вдохновение. Эта историческая и культурная связь придаёт постановке особую глубину и атмосферу.

Для кого этот спектакль?

Представление будет интересно не только заядлым поклонникам Довлатова, но и тем, кто ценит глубокие, личные истории на театральной сцене. Уникальный стиль писателя, его юмор и ирония создадут захватывающее зрелище, которое запомнится надолго.

Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль, который соединяет литературу и театр, придавая новое звучание классике!

В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц

В других городах
Январь
1 января четверг
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1600 ₽
3 января суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1600 ₽

Фотографии

Довлатов. Пять углов

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
