Новый спектакль стажерской группы «Мастерской» рассказывает о Сергее Довлатове — писателе, чья жизнь и творчество переплетены с судьбами его персонажей. Это история о невыносимой потребности художника складывать слова, о жизни, которая безостановочно подбрасывает ему сюжеты.
Темы и идеи
Спектакль затрагивает множество тем:
«Довлатов. P.P.S.» — это глубокое погружение в мир литературы, человеческих отношений и внутреннего поиска. Спектакль приглашает зрителя задуматься о том, как мы понимаем искусство и о нашей роли в жизни художника.
Отзывы на спектакль «Довлатов P.P.S.» очень неоднозначны: одних восхищает легкость, других раздражает однообразие. Получается, что равнодушных нет. А это уже интересно!