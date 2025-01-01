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Довлатов. P.P.S.
Киноафиша Довлатов. P.P.S.

Спектакль Довлатов. P.P.S.

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль о Сергее Довлатове

Новый спектакль стажерской группы «Мастерской» рассказывает о Сергее Довлатове — писателе, чья жизнь и творчество переплетены с судьбами его персонажей. Это история о невыносимой потребности художника складывать слова, о жизни, которая безостановочно подбрасывает ему сюжеты.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает множество тем:

  • Становление литератора: Как формируется писатель и какая ответственность лежит на нем перед теми, о ком он пишет, и перед читателями.
  • Взаимоотношения с окружающими: О людях, которые понимают Довлатова, и о тех, кто никогда его не поймет.
  • Искусство и жизнь: Как художник превращает свою жизнь в искусство, и как искусство, в свою очередь, становится частью его жизни.
  • Маленькие люди в большом мире: О простых героях, страдающих и безумствующих, как шекспировские короли, и о внимательном наблюдателе, который описывает их и сохраняет их истории.

«Довлатов. P.P.S.» — это глубокое погружение в мир литературы, человеческих отношений и внутреннего поиска. Спектакль приглашает зрителя задуматься о том, как мы понимаем искусство и о нашей роли в жизни художника.

Режиссер
Алла Зимина
В ролях
Антон Горчаков
Илья Колецкий
Дарья Завьялова
Михаил Гаврилов-Третьяков
Глеб Савчук
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Ожившие персонажи Сергея Довлатова: рецензия на спектакль «Довлатов. P.P.S.» стажерской группы театра «Мастерская»

Отзывы на спектакль «Довлатов P.P.S.» очень неоднозначны: одних восхищает легкость, других раздражает однообразие. Получается, что равнодушных нет. А это уже интересно!

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