Досвидошь

18+
Возраст 18+

О концерте

Досвидошь: новое шоу в Санкт-Петербурге

В клубе «Рассвет» состоится концерт уникального дуэта Досвидошь. Этот ансамбль на рок и инди сцене демонстрирует поистине исключительное мастерство, сочетая разнообразные жанры — от пост-панка до нойз рока. И всё это совершается с использованием всего лишь двух инструментов!

Особенность выступлений Досвидошь в том, что у музыкантов нет заранее составленного плейлиста. Они исполняют музыку спонтанно, переходя от одной композиции к другой через импровизации. Каждое их шоу — это по сути новое, ни на что не похожее событие. Именно поэтому концерты дуэта особенно понравятся любителям экспериментальной музыки и импровизационных выступлений.

20 декабря Досвидошь вернется в Санкт-Петербург с новым интересным шоу. Не пропустите возможность стать свидетелем этого незабываемого музыкального опыта. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт Досвидошь

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1200 ₽

