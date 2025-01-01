Меню
Досвидошь: Уникальное Музыкальное Событие в вашем городе

Группа «Досвидошь» — это яркий пример того, как можно объединить множество музыкальных жанров с помощью всего двух инструментов. На отечественной рок и инди сцене они уже успели зарекомендовать себя как создатели настоящих музыкальных шедевров, смешивая пост-панк с нойз роком и другими стилями.

Импровизация как Искусство

Каждый концерт «Досвидоши» — это уникальное событие. У группы нет заранее составленного плейлиста, что позволяет музыкантам свободно переходить из одной композиции в другую. Такие неожиданные переходы создают атмосферу живого общения с публикой и делают каждое выступление неповторимым. Музыканты используют импровизацию как основной инструмент, благодаря которому зрители могут ощутить всю непривычность и оригинальность звучания.

Не пропустите!

Погрузитесь в мир уникальной музыки и станьте свидетелями живой импровизации. Билеты уже в продаже! Не упустите возможность стать частью важного музыкального события!

В других городах

Самара, 14 сентября
Подвал Самара, Галактионовская, 46
19:00 от 800 ₽
Казань, 16 октября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 800 ₽
Нижний Новгород, 17 октября
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

