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Достоевский. Сияние
Билеты от 1550₽
Киноафиша Достоевский. Сияние

Спектакль Достоевский. Сияние

Постановка
Театральный особняк 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1550₽

О концерте/спектакле

Судьбоносная встреча на мостовой

Два человека — Он и Она — случайно столкнувшиеся на набережной. Эта встреча меняет их жизнь навсегда... Сон или явь? Очередная фантазия или ожившая реальность? Невозможная любовь или единственный шанс все изменить?

Любовь, меняющая все
Наш спектакль предлагает зрителям стать свидетелями истории любви двух молодых людей, случайно встретившихся в сумерках на мостовой. Это рассказ о мгновении, которое может стать судьбой.

Целая минута блаженства
«Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую...» — Ф. М. Достоевский.

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Георгий Джелия
Евгения Щербакова
Дарья Столяренко
Лилия Калинченкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1550 ₽

Фотографии

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