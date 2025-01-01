Спектакль Достоевский. Сияние

Судьбоносная встреча на мостовой

Два человека — Он и Она — случайно столкнувшиеся на набережной. Эта встреча меняет их жизнь навсегда... Сон или явь? Очередная фантазия или ожившая реальность? Невозможная любовь или единственный шанс все изменить?

Любовь, меняющая все

Наш спектакль предлагает зрителям стать свидетелями истории любви двух молодых людей, случайно встретившихся в сумерках на мостовой. Это рассказ о мгновении, которое может стать судьбой.

Целая минута блаженства

«Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую...» — Ф. М. Достоевский.