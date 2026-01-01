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Досадное положение
Киноафиша Досадное положение

Спектакль Досадное положение

12+
Режиссер Арсений Кофанов
Возраст 12+

О спектакле

Досадное положение: пластическая танцевальная драма в стиле киберпанк

Современная эстетическая постановка «Досадное положение» представляет собой захватывающую историю о выборе, ответственности и надежде, созданную под руководством режиссёра Арсения Кофанова. Это произведение предназначено для широкой зрительской аудитории и соответствует культурным нормам.

Сюжет

Главная героиня, Ви, соглашается участвовать в тестировании виртуальной игры в надежде заработать деньги на лечение своего младшего брата. В таинственном виртуальном городе, окутанном ночной атмосферой, ей предстоит собрать жителей и противостоять злодею Авалону с его помощниками.

Художественные особенности

  • Выразительный пластический театр и современная хореография создают уникальное визуальное восприятие.
  • Зрелищные световые решения и медиа-инсталляции погружают зрителей в атмосферу спектакля.
  • Оригинальная современная музыкальная партитура и авторские футажи усиливают эмоции и драматургию.
  • Сильный драматический сюжет представлен без пропаганды насилия или экстремизма.

Эта постановка, на стыке искусства и технологий, исследует тему человеческих отношений в цифровую эпоху, что делает её актуальной и напряженной.

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